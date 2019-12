Recuperato l'uomo annegato nel Meduna

E' stato recuperato, dopo quasi trenta ore, il corpo di Iris Soncin, 56 anni di Valvasone Arzene, che nella notte tra venerdì e sabato aveva deciso di attraversare in auto il Meduna dal guado di Murlis, tra Cordenons e Zoppola, nonostante il divieto di transito per maltempo.

L'uomo, intorno all'una e mezza, aveva lanciato con il suo cellulare una richiesta d'aiuto, ma poi era stato travolto con la sua auto dal fiume in piena.

Le ricerche erano partite immediatamente ed erano proseguite per tutta la giornata di sabato, ma senza esito. Non era stato possibile raggiungere il mezzo per la violenza della corrente e per il livello dell'acqua, nonostante l'impegno dei Vigili del Fuoco.

Questa mattina, approfittando di un momento di calma nella piena del Meduna, i mezzi anfibi dei pompieri sono riusciti a raggiungere la zona dove l'auto era stata trascinata. Sono, quindi, inizate le operazioni per il recupero del mezzo e del corpo di Soncin, rimasto intrappolato nell'abitacolo. A quel punto è stato possibile dare ufficialmente un nome alla vittima, che finora non era stata identificata con certezza.