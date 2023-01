Recuperato un cagnolino scivolato lungo il sentiero Rilke

Poco prima delle 16, i Vigili del Fuoco del Comando di Trieste sono stati allertati per un cagnolino in difficoltà lungo il sentiero Rilke, in località Duino Aurisina.

Nello specifico, una coppia di Lubiana, in vacanza in città, era andata a fare una piccola escursione sul sentiero panoramico assieme al loro giovane Yorkshire Terrier di tre anni. Durante la passeggiata il piccolo quattrozampe era caduto per una quindicina di metri, rimanendo bloccato in una cengia sotto il sentiero.

Giunte sul posto, la squadra del Distaccamento di Opicina e la squadra Speleo Alpino Fluviale dalla Centrale, sono riuscite, attraverso la calata di un operatore, a raggiungere il cagnolino e recuperarlo con un imbrago specifico per animali.

Dopo le operazioni durate circa due ore, i Vigili sono riusciti a riaffidare il giovane cane, lievemente ferito, ai propri padroni.