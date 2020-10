Questa mattina, poco dopo le 11, i tecnici del Soccorso alpino e speleologico sono intervenuti in località Bristie, a Sgonico, per aiutare un cacciatore che voleva calarsi all'interno della cavità in cui era caduto il suo cane. Grazie alle corde, due soccorritori si sono calati una decina di metri all'interno della cavità e hanno recuperato l'animale riconsegnandolo al padrone.