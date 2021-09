Recuperato un cane caduto in una forra

Alle 18, la sala operativa del comando dei Vigili del fuoco di Udine ha ricevuto una richiesta per il soccorso a un cane caduto in una forra nei pressi delle cascate dell'Arzino nel comune di Preone.

Immediatamente è stata inviata sul luogo dell'incidente la squadra del distaccamento dei Vigili del fuoco di Tolmezzo che prima con i mezzi e poi proseguendo a piedi ha raggiunto il punto dove i proprietari di Cumino, un Pointer Inglese, erano in attesa dei soccorsi.

La coppia ha spiegato ai pompieri, giunti sul posto anche con personale Speleo Alpino Fluviale, che durante una passeggiata sul sentiero l'animale era scivolato cadendo per circa 15 metri e finendo nella forra.

I proprietari hanno provato a raggiungere il cane, ma hanno rischiato di cadere anche loro. I Vigili del fuoco, utilizzando tecniche di derivazione alpinistica, hanno raggiunto Cumino e lo hanno recuperato usando un imbrago per animali; poi lo hanno posizionato in una barella e lo hanno trasportato fino alla vettura dei proprietari dove è stato caricato per essere portato da un veterinario. L'intervento si è concluso alle 21 circa.