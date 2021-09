Recuperato un cane, scivolato nel Gorgazzo

I Vigili del fuoco del distaccamento volontario di Sacile sono intervenuti questa mattina per soccorrere un cane che era scivolato in un punto per lui impossibile da risalire nello specchio d'acqua del Gorgazzo, a Polcenigo.

L'allarme è stato lanciato da una passante che, dal bar in prossimità del corso d'acqua, ha notato il povero animale in una situazione potenzialmente pericolosa. Dopo aver ripercorso il sentiero alle spalle dell'altura i pompieri si sono calati in sicurezza e hanno recuperato il Setter. Successivamente sul posto è intervenuto il cinovigile per il recupero del cane che, sebbene privo di guinzaglio, era comunque munito di cip di riconoscimento.