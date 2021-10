Recuperato un capriolo caduto nel Canale Ledra

Nella tarda mattinata, i Vigili del fuoco del Distaccamento volontario di San Daniele sono intervenuti in via Nuova, a San Vito di Fagagna, dove un capriolo era caduto nel Canale Ledra senza più riuscire a risalire.

I pompieri hanno raggiunto l’argine nel punto in cui si trovava l'animale e hanno provveduto a coprirgli il volto per tranquillizzarlo. Una volta calmato, aiutandosi con una corda, lo hanno issato sulla sponda. Appena libero il capriolo si è prima steso sull’erba e dopo alcuni minuti si è alzato allontanandosi nei campi, lanciando un ultimo sguardo ai suoi soccorritori come per volerli ringraziare.