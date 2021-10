Recuperato un rapace scappato nella zona di Arzene

Nel pomeriggio, intorno alle 16, i Vigili del fuoco di San Vito al Tagliamento sono stati impegnati nel recupero di un rapace, fuggito nella zona di Arzene.

Durante l'addestramento, il falconiere aveva perso inavvertitamente il contatto con l'uccello, un astore bianco, che si è allontanato con la corda di sicurezza - che lo lega al suo padrone - con il risultato che, durante il volo, il cordino s'impigliava ovunque, impedendo un facile recupero del rapace.

Solo quando la corda si è ancorata in una maniera tale da impedire al falco di librarsi ancora in volo, i pompieri, con il supporto dell'autoscala, sono riusciti a recuperarlo, per poi riconsegnare l'astore bianco al suo proprietario.