Recupero del Parco del Cormor, Udine chiede la cessione dell'area demaniale

Questa mattina il Sindaco di Udine Pietro Fontanini ha ricevuto a Palazzo D’Aronco il Sottosegretario di Stato al Ministero della transizione ecologica Vannia Gava per presentare il progetto relativo al recupero del Parco del Cormor e per chiedere un intervento presso il Ministero della Difesa affinché una parte del parco, di proprietà del demanio militare, possa essere ceduta al Comune. Presenti all’incontro anche il Vicesindaco Loris Michelini e l’Architetto Roberto Pirzio Biroli.

“Il Sottosegretario Gava - ha spiegato il Sindaco - si è resa disponibile a intercedere presso il Ministero della Difesa in favore del Comune di Udine circa la possibilità che il demanio militare ceda la vastissima area di sua proprietà situata di fronte allo Stadio Friuli e che oggi interrompe il Parco del Cormor e la Ciclovia Alpeadria. In questo modo andremmo a restituire alla città il terreno nella sua interezza e a creare una delle aree verdi in ambito urbano più vaste d’Europa. Ringrazio il Sottosegretario per questo suo impegno che mi rende fiducioso in una rapida e positiva conclusione delle trattative attualmente in corso con l’Esercito”.

“Si tratta - ha aggiunto Gava - di un progetto ambizioso che va a creare un polmone verde proprio nel cuore della città. Come Ministero della transizione ecologica abbiamo inserito nel PNRR dei fondi per la riforestazione perché siamo convinti che il verde urbano debba essere valorizzato e possa diventare un punto di riferimento per l’intera collettività”.