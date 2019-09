Regeni, Conte e Di Maio in pressing su Al Sisi

A New York, dove è in corso l'Assemblea generale dell'Onu, il primo incontro del premier Giuseppe Conte e del ministro degli esteri Luigi Di Maio è stato con il presidente Al Sisi. “Ovviamente al centro dei colloqui c'è stato il caso Regeni”, fa sapere il leader del M5S. “Ci aspettiamo dall’Egitto una risposta il prima possibile su come intendano punire i colpevoli. Nei prossimi giorni ho chiesto d’incontrare la famiglia di Giulio Regeni ma, per quanto ci riguarda, è chiaro che tutte le relazioni economiche tra i due Paesi non potranno decollare finché non sarà fatta chiarezza sulla vicenda e non saranno puniti tutti i colpevoli”.