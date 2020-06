Regeni, Di Maio scrive al suo omologo egiziano

Restano accesi i riflettori sul rapimento e la brutale uccisione di Giulio Regeni, trovato morto, ormai più di quattro anni fa, al Cairo. Dopo il riavvicinamento commerciale tra Italia ed Egitto, sancito dalle trattative in corso per la vendita di navi e armi, i genitori del ricercatore friulano si erano detti “traditi e delusi dal Governo”. Il premier Giuseppe Conte ha assicurato la sua attenzione alla richiesta di verità e giustizia e questa sera incontrerà la Commissione parlamentare d’inchiesta, alla quale riferirà sugli sviluppi nelle relazioni bilaterali tra Roma e il Cairo.

Proprio sui rapporti con l’Egitto, anche il ministro degli Esteri Lugi Di Maio ha scritto al suo omologo Sameh Shoukry. Nella lettera, di cui danno notizia questa mattina i quotidiani La Stampa e Repubblica, Di Maio scrive: "L'Italia non ha mai smesso di chiedere, a tutti i livelli, che i responsabili della morte di Giulio Regeni siano assicurati alla giustizia. I rapporti bilaterali non possono prescindere da questo punto. Per questo serve un rapido riscontro alla rogatoria, in particolare in merito alla notifica del domicilio legale degli indagati".

È possibile che fino al primo luglio, data in cui è stato fissato un nuovo incontro in videoconferenza tra le due Procure, non si muova nulla. E quasi certamente non sarà sbloccata l'autorizzazione all'esportazione delle fregate Fremm Fincantieri. La speranza della Farnesina è che il nuovo vertice tra inquirenti italiani ed egiziani possa aprire uno spazio importante di collaborazione e che dal Cairo arrivi un segnale forte, perché “l’omicidio di Regeni è una ferita nazionale che va rimarginata al più presto”.