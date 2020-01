Regeni, i genitori chiedono ad Al Sisi la consegna degli indagati

Paola Deffendi e Claudio Regeni, mamma e papà di Giulio, morto in Egitto quattro anni fa, ieri sera sono stati ospiti della trasmissione 'Che tempo che fa' condotta da Fabio Fazio e in onda su Rai2. "La forza di un uomo non può basarsi sulla paura ma sul rispetto, ma non si può pretendere rispetto se si viene meno ad una promessa fatta a dei genitori ed un intero Paese rimasto orfano di uno dei suoi figli" hanno detto Paola e Claudio, chiedendo ancora una volta, pubblicamente, la verità sulla morte del figlio.

I genitori di Regeni hanno inviato al capo di Stato egiziano Al Sisi una lettera in cui chiedono che gli indagati vengano consegnati alla giustizia.