Regeni, iniziati i lavori della Commissione d’inchiesta

Hanno preso il via, questa mattina, i lavori della Commissione parlamentare d’inchiesta sulla morte di Giulio Regeni. A parlare sono stati il pm Sergio Colaiocco e il procuratore Michele Prestipino, che hanno ricostruito la ragnatela tessuta dalla National security egiziana attorno al ricercatore friulano, sequestrato, torturato e ucciso al Cairo ormai quasi quattro anni fa.

“Già dal mese di ottobre 2015, gli apparati di sicurezza egiziani – hanno spiegato gli inquirenti alla Commissione - si sono serviti delle persone più vicine a Giulio, tra cui il suo coinquilino, avvocato, il sindacalista degli ambulanti e Noura Whaby, la sua amica che lo aiutava nelle traduzioni, per stringere la loro rete attorno al giovane, monitorando passo le sue attività e spostamenti".

Un caso, quello di Giulio Regeni, molto particolare, per il fatto che l’attenzione si è concentrata su un cittadino italiano. “Un’eccezionalità – ha ribadito Prestipino - testimoniata dalle scelte compiute dal nostro ufficio, che ha avuto fin dal principio piena consapevolezza della gravità dei fatti. E la Procura continuerà con determinazione a compiere tutte le attività per continuare ad acquisire elementi di prova per accertare quanto accaduto".

Sulla vicenda, il Procuratore ha sottolineato l’importanza dell’azione portata avanti dai genitori di Giulio, che non hanno mai smesso di cercare la verità. “Nonostante i difficili rapporti con le autorità egiziane, grazie alla straordinaria capacità dei nostri reparti investigativi - Sco e Ros - abbiamo raggiunto risultati positivi”, ha poi evidenziato Prestipino. “Siamo riusciti a ricostruire il contesto dell'omicidio, i giorni precedenti al sequestro e l'attività degli apparati egiziani, sgomberando il campo da ipotesi fantasiose, dall'attività spionistica alla rapina. Abbiamo individuato i soggetti indiziati, che sono stati iscritti nel registro degli indagati”, ha concluso il procuratore.