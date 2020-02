Regeni, la politica non collabora

I genitori di Giulio Regeni continuano la loro battaglia per scoprire la verità. Paola Deffendi e Claudio Regeni sono stati ascoltati dalla Commissione parlamentare d’inchiesta, alla quale hanno presentato una dura fotografia della situazione. “Permangono zone grigie sia dal lato del governo egiziano, recalcitrante da più di un anno perché non collabora come ci si sarebbe aspettato, sia da parte italiana: da molto tempo chiediamo il ritiro dell'ambasciatore che non ci sta riferendo cosa stia facendo", ha detto il padre del ricercatore, sequestrato, torturato e ucciso al Cairo quattro anni fa.

Proprio nei confronti dell’ambasciatore Giampaolo Cantini, i genitori sono molto chiari: “Da molto tempo non ci risponde. Evidentemente persegue altri obiettivi rispetto a verità e giustizia, mentre porta avanti con successo iniziative su affari e scambi commerciali tra i due Paesi".

“Bisogna scegliere da che parte stare", ha incalzato mamma Paola. "Dalla commissione ci aspettiamo che smuoviate la politica, perché la Procura di Roma non può andare avanti".