Regeni, la Procura di Roma chiude l'inchiesta: indagati quattro 007

La Procura di Roma annuncia la chiusura delle indagini per l'uccisione di Giulio Regeni, il ricercatore originario di Fiumicello ucciso al Cairo nel tra la fine di gennaio e l'inizio di febbraio 2016. Quattro gli 007 egiziani indagati per sequestro di persona, concorso in lesioni personali e omicidio - Sabir Tariq, Usham Helmi, Athar Kamel Mohamed Ibrahim, Magdi Ibrahim Abdelal Sharif -, secondo l'inchiesta del procuratore Michele Prestipino e del pm Sergio Colaiocco. "Si svolgerà un solo processo, in Italia, secondo la procedura dei nostri codici" hanno sotttolineato i pm capitolini.

Chiesta l'archiviazione per un quinto 007, Mahmoud Najem, che era finito al centro delle indagini romane.

Pur avendo più volte fatto richiesta formale del domicilio degli indagati al governo egiziano, la procura capitolina non ha mai ottenuto alcuna risposta, pertanto le notifiche sono state inviate ai difensori di ufficio degli indagati. Questi ultimi dovranno presentare, entro venti giorni, le loro memorie ed eventuali documenti o chiedere di essere ascoltati.



I pm romani hanno ricostruito gli ultimi giorni di vita di Giulio Regeni, di cui si sono perse le tracce il 25 gennaio 2016, al Cairo, fino al giorno del ritrovamento, il 3 febbraio dello stesso anno. Regeni è stato torturato, a più riprese, in momenti diversi ma con regolarità.: questo raccontano le lesioni e gli ematomi sul corpo del ricercatore friulano, trovato cadavere ai margini di una strada che conduce ad Alessandria d'Egitto.

Il giovane friulano sarebbe stato legato con delle catene, picchiato in zone vitali con tanta violenza da compromettere la funzionalità degli organi colpiti. La Procura di Roma definisce l'omicidio di Giulio Regeni un "atto volontario e autonomo".

Nell'indagine romana sono stati coinvolti 13 soggetti, ma gli ostacoli incontrati nella collaborazione con l'Egitto non hanno permesso di proseguire le indagini e ricostruire le responsabilità di tutti i protagonisti del rapimento e dell'omicidio di Giulio Regeni.

I pm Prestipino e Colaiocco hanno ringraziato la famiglia Regeni e l'avvocato Alessandra Ballerini per "la tenacia con cui hanno perseguito le loro ragioni sempre rispettando il lavoro dell'autorità giudiziaria".