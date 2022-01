Regeni, nuova udienza per il processo agli 007 egiziani

Tre braccialetti gialli per chiedere ancora ‘Verità per Giulio Regeni’, indossati ai polsi dei genitori, la mamma Paola Deffendi e il papà Claudio Regeni, e dal loro avvocato, che ha postato la foto su Facebook, Alessandra Ballerini. Questa è l'immagine di una giornata, quella di oggi, importante per il processo sull'omicidio del ricercatore friulano sequestrato, torturato e ucciso in Egitto nel 2016. A Roma, infatti, è in programma la nuova udienza preliminare del processo a carico degli 007 egiziani ritenuti responsabili del rapimento, delle torture subite dal giovane e della sua morte.

Questa mattina, in concomitanza con l'udienza davanti al gup Roberto Ranazzi, si è tenuto un presidio, in piazzale Clodio, con la partecipazione della Fnsi (Federazione nazionale stampa italiana) a sostegno della battaglia per ottenere verità e giustizia.

Gli imputati sono il generale Sabir Tariq, i colonnelli Usham Helmi, Athar Kamel Mohamed Ibrahim, e Magdi Ibrahim Abdelal Sharif, accusati per il reato di sequestro di persona pluriaggravato. Nei confronti di quest'ultimo i pm contestano anche il concorso in lesioni personali aggravate e il concorso in omicidio aggravato. Spetterà ora al nuovo giudice decidere come procedere per rintracciare gli imputati e fare in modo che vengano a conoscenza del procedimento nei loro confronti.



Lo scorso 14 ottobre i giudici della Terza Corte d’Assise di Roma avevano dichiarato nullo il decreto che disponeva il giudizio degli indagati.