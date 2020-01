Remanzacco, macchina finisce sotto un autotreno

Una macchina è finita sotto un autotreno in comune di Remanzacco, poco prima delle 19. Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Locale dell'Uti Natisone, intervenuti sul posto insieme ai Carabinieri della stazione di Remanzacco (in ausilio per la viabilità), la vettura si è scontrata in maniera violenta contro un mezzo pesante, rimanendo incastrata.

Sul posto i Vigili del Fuoco e il personale sanitario. La strada è stata bloccata. È successo all'altezza del supermercato Buonaquisto, nella grande rotonda che divide la vecchia statale con la circonvallazione nuova.