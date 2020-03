Remanzacco, numeri utili per i servizi ai cittadini

Il sindaco di Remanzacco, Daniela Briz, aggiorna sulla situazione nel Comune attraverso la pagina Facebook. “Nel corso di questo weekend abbiamo dato avvio ai lavori di sanificazione e igienizzazione del locali del Municipio, che termineranno nella giornata di lunedì 9 marzo. Purtroppo, non saremo in grado di garantire l’apertura di tutti quanti gli uffici in quanto il Dipartimento di Prevenzione ha disposto l’isolamento a domicilio di altri sei dipendenti fino venerdì 13 marzo. Saranno aperti al pubblico l’ufficio tecnico e l’ufficio dei servizi sociali con le solite modalità e orari”.

“Per poter rendere meno gravosa questa criticità abbiamo messo a disposizione due numeri di cellulari per consentire ai cittadini, in caso di necessità, di contattare i dipendenti che da casa risponderanno alle loro richieste. Vi saluto chiedendovi la massima comprensione e collaborazione in questo momento così complesso che stiamo attraversando e vi ricordiamo sempre di osservare e rispettare le regole predisposte dalle autorità sanitarie, dalla Protezione Civile e tutti gli adempimenti disposti dalla Presidenza del Consiglio dei Ministri. Ricordiamoci sempre di avere cura di noi stessi per avere cura degli altri! Anche da dentro le mura della mia abitazione lavoro per voi, vi penso e vi sono sempre vicina. Un caro saluto dal Sindaco”, conclude il posti Briz.