Remanzacco, pensionato cade e si ferisce vicino ai binari

Un pensionato che stava pedalando in sella alla sua bicicletta è rimasto vittima di una caduta autonoma, ieri, poco prima delle 11, vicino a un passaggio a livello, a Remanzacco.

Per cause in corso di accertamento da parte degli agenti della Polizia Ferroviaria di Udine, intervenuti per i rilievi e per il controllo della delicata area rotabile, l'anziano ha perso l'equilibrio o è stato colpito da un lieve malore. A ogni modo è caduto vicino al passaggio a livello, all'altezza di via Guglielmo Marconi, rovinando a terra.

A dare l'allarme, con diverse chiamate giunte al Nue 112, sono state le persone che lo hanno notato a terra, in grave difficoltà. La Centrale Sores di Palmanova ha inviato sul posto una ambulanza e una automedica, in codice giallo. L'uomo è stato stabilizzato e quindi trasportato all'ospedale Santa Maria della Misericordia di Udine, con l'autolettiga. Ha riportato lesioni severe ma non è in pericolo di vita.