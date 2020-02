Remanzacco, statale 54 chiusa per lavori

Per consentire di eseguire l’intervento di manutenzione di un tratto del binario ferroviario della linea Udine – Cividale del Friuli, sabato 15 e domenica 16 febbraio sarà attiva la chiusura al transito della statale 54 “del Friuli” in corrispondenza del passaggio a livello di Remanzacco, al km 8,500. Durante la chiusura la viabilità sarà indirizzata sulla rete locale tramite segnaletica in loco.

Inoltre, da lunedì 17 è fino al 9 marzo lungo la statale 55 “dell’Isonzo” sarà in vigore il senso unico alternato all’altezza di località Rupa, nel territorio comunale di Savogna d’Isonzo. La limitazione sarà attiva in tratti saltuari e consentirà all’ente gestore la posa di una condotta fognaria in prossimità della sede stradale.