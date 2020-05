Remanzacco studia per la fase due

L’Amministrazione comunale di Remanzacco, dopo aver affrontato la prima fase dell’emergenza sanitaria da Covid-19, che l'ha vista impegnata in prima linea, da diversi giorni si sta concentrando su quella che comunemente è chiamata fase due. "Oltre a essere il punto per la ripartenza della nostra comunità, diventa occasione per capire le difficoltà che il tessuto economico del territorio ha subìto e le conseguenze che possono avere avuto sul tessuto sociale", spiega il sindaco Daniela Briz.

"Prima di passare ai temi che stiamo affrontando è, però, opportuno precisare che le Amministrazioni Comunali non hanno il potere di andare in deroga a quelle che sono le decisioni e i decreti che riguardano la salute pubblica, in quanto queste sono di esclusiva competenza di Stato e Regioni. Stiamo programmando un piano di azione, che prevede un ritorno alla normalità scolastica e ricreativa dei bambini, dando di conseguenza risposte alle molteplici necessità delle famiglie, ivi comprese le problematiche legate all’attivazione dei centri estivi, ai momenti di gioco e aggregazione e soprattutto a quelle legate alla riaperture delle scuole. Per quante attiene quest’ultimo importante aspetto, siamo in stretto contatto con la dirigente scolastica e il suo team di lavoro per poter mettere a punto un piano preciso ed attento, nonché gli eventuali interventi sui plessi onde garantire l’inizio del prossimo anno scolastico", prosegue Briz.

"Chiaramente, è gioco forza che le nostre idee e il nostro impegno dovranno necessariamente tenere conto delle linee guida del Ministeri competenti perché le priorità saranno la sicurezza e la salute di tutti. Sicuramente non siamo indifferenti alle preoccupazioni che angosciano le realtà legate alle attività produttive, al settore artigianale, commerciale e delle libere professioni, che stanno vivendo una momento di particolare difficoltà e necessitano, ora più che mai, della vicinanza della pubblica amministrazione. Da parte nostra, compatibilmente con le risorse di bilancio, sicuramente interverremo con un sostegno tangibile alle aziende in difficoltà e/o un’ agevolazione sulla pagamento delle imposte comunali. Siamo disponibili inoltre a prendere in esame l’estensione degli orari di apertura delle varie attività operanti sul territorio", prosegue Briz.

"Vi assicuriamo infine che questa Amministrazione Comunale, oltre ad affrontare con impegno e determinazione queste tematiche, fonte di preoccupazione per noi e per tante famiglie, sarà sempre impegnata nel doveroso sostegno alle persone fragili o in difficoltà economica. Certamente, non ci saremmo mai aspettati una stagione come questa che stiamo vivendo, ma nonostante tutto abbiamo l’obbligo di garantire massimo impegno e tenacia per trovare soluzioni logiche e rispettose della sicurezza. A tutti voi chiediamo collaborazione e comprensione perché solo insieme riusciremo a rafforzare e dare serenità alla nostra comunità", conclude Daniela Briz.