Residenza 'La Primula', trasferiti i malati Covid-19

A seguito della positività al Covid-19 degli ospiti della Struttura residenziale "La Primula" di Trieste e di alcuni operatori, per tutelare l'incolumità degli ospiti e per proteggere la sicurezza degli operatori e la salute pubblica, è in fase di attutazione il trasferimento di tutti gli ospiti.

La mappa dei trasferimenti

Vengono trasferiti in ospedale i 5 ospiti con sintomatologia da Covid più severa; presso la Casa di Cura Salus i 7 ospiti con sintomatologia clinica più lieve; presso I'Ospizio Marino di Grado (Rsa) i restanti 24 soggetti Covid positivi con sintomatologia più lieve.

Già da ieri gli ospiti più gravi saranno indirizzati in ospedale e saranno identificati i soggetti da indirizzare alla casa di Cura Salus, che potrebbe iniziare l'accoglimento oggi, e i soggetti da indirizzare all'Ospizio Marino, che potrebbe iniziare l'accoglimento tra venerdì e sabato. E’ stata informata la Centrale Operativa del 118, per organizzare gli spostamenti in ambulanza degli ospiti più compromessi e il trasporto protetto degli ospiti meno gravi. Si conta di effettuare l'evacuazione della struttura prima del fine settimana Pasquale.

La presenza di alcuni ospiti febbrili era stata segnalata il 4 aprile. Il 5 aprile, domenica, sono stati eseguiti i primi tamponi per la ricerca del virus Covid19. Lunedì 6 aprile sono stati eseguiti i tamponi a tutti gli altri ospiti e agli operatori; il Distretto 3 di ASUGI ha riorganizzato l'assistenza agli ospiti con i propri operatori e le attività di messa in sicurezza degli operatori. Il 7 aprile è stata notificata dal Dipartimento di Prevenzione la positività al Covid di tutti gli ospiti presenti in struttura. Si specifica che Asugi ha dotato la struttura dei Dispositivi di protezione individuale da subito.