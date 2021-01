Resta alto il rischio valanghe, prorogata l'allerta meteo

Una depressione in quota sul Mediterraneo occidentale favorisce l'afflusso costante di correnti sudoccidentali in quota a tratti umide verso il nord Italia. Un moderato fronte mediterraneo passerà probabilmente nella notte tra martedì e mercoledì. Alla luce delle previsioni, resta molto alto il rischio di valanghe in montagna. Per questo, la Protezione civile regionale ha prolungato l'allerta meteo, di livello arancione, su Carnia e Friuli Occidentale, valido da pomeriggio di oggi e per tutta la giornata di martedì 5 gennaio.

Previsioni meteo:

Lunedì 4 gennaio: cielo in prevalenza nuvoloso con la possibilità di qualche debole precipitazione sparsa. Deboli nevicate oltre i 500 metri circa.

Martedì 5 gennaio: nuvolosità variabile con tendenza al cielo coperto. Possibile qualche debole precipitazione sparsa. Dal pomeriggio-sera su pianura e costa probabili piogge deboli o moderate a partire da sud, sui monti deboli nevicate oltre i 500 metri, più estese nella notte e fino a fondovalle. Sulla costa soffierà Borino che a tratti potrebbe ruotare da sud. Previsione in parte incerta.