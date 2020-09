Resta barricato sul tetto, lo salva il negoziatore dei Carabinieri

Delicato intervento, questa notte, a Udine da parte dei Carabinieri, in particolare del negoziatore del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale dei militari dell'Arma. L'allarme è scattato alle 22 per una persona che si era barricata sul tetto di un edificio. Si tratta di un uomo di 43 anni con sofferenze e problemi comportamentali. La situazione di emergenza avrebbe potuto trasformarsi in una tragedia. La persona, infatti, rischiava di precipitare da 15 metri di altezza.

La macchina dei soccorsi è scattata immediatamente. Le operazioni si sono concluse solo alle 5 di questa mattina, con un lieto fine. L'uomo, infatti, è stato tratto in salvo e poi trasportato all'ospedale di Udine per accertamenti, trattenuto in osservazione ma in buone condizioni di salute, a parte lo shock.

Fondamentale l'intervento della negoziatore dei Carabinieri che, con grande professionalità, e per ben sette ore di seguito, è riuscito a rassicurare il 43enne, salvandogli la vita. È stato coadiuvato dai colleghi della Compagnia di Udine e dai Vigili del Fuoco cercando di via Popone, intervenuti a supporto.