Resta bloccato sopra a uno strapiombo nelle Prealpi Clautane

Un uomo classe 1958 del Pordenonese è stato costretto a richiedere l'aiuto dei soccorritori durante la discesa da una cima senza nome in Val Ferron.

Stava rientrando da un'esplorazione lungo lo spigolo Veronica, un luogo alquanto selvaggio e ricoperto di mughi, calandosi in corda doppia lungo l'itinerario di salita ma, dopo un certo numero di calate, si è ritrovato in perpendicolare su un salto di rocce imprevisto, distante dal percorso seguito in salita, e che non era sicuro di superare con la corda rimasta a disposizione.

La sua alternativa sarebbe stata risalire la corda e riprovare a calarsi, ma era un'opzione lunga e probabilmente non risolutoria. Sul posto è stato inviato in suo aiuto l'elicottero del Suem di Pieve di Cadore che ha caricato a bordo anche un tecnico della stazione Valcellina del Soccorso alpino e speleologico, attivata per competenza territoriale.

L'uomo è stato individuato con le coordinate fornite dal servizio di georeferenziazione SMS Locator: si trovava a quota 1.250 metri ed effettivamente era sopra uno strapiombo complesso da superare. All'arrivo dei soccorritori si è fatto trovare già pronto ed è stato recuperato dal tecnico di elisoccorso con una verricellata di una trentina di metri.