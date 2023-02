Resta chiusa la Casa degli studenti di Udine

Dal 2017 la storica Casa dello studente di viale Ungheria, l’unico studentato pubblico in centro a Udine, è chiusa. La Regione, proprietaria dell’immobile che ospitava 270 studenti, non ha neanche cominciato i lavori di ristrutturazione.

“Ci era stato detto – spiega la presidente del Consiglio degli studenti, Francesca Corte - che la casa sarebbe stata pronta nel 2022, ma al momento non è stata fissata nessuna nuova data di inizio lavori. Nel 2021 avevano detto che la ristrutturazione sarebbe costata dai 9 ai 12 milioni di euro. Nel 2022 la cifra è salita a 42 milioni e quindi la spesa è diventata insostenibile. Carte alla mano, vogliamo sapere i motivi di questo aumento. Anche per questo chiediamo di convocare un tavolo che riunisca il consiglio degli studenti, Regione, Comune, Ardis (Agenzia regionale per il diritto allo studio) e Università".

"Crediamo che il diritto allo studio vada di pari passo con la possibilità di abitare in città. Le facoltà non sono soltanto ai Rizzi e aver offerto agli universitari la possibilità di vivere a Casa Burghart, di proprietà privata, solo in affitto all’Ardis, non può essere una soluzione. Portare gli studenti in borgo stazione per migliorare la situazione di degrado della zona è inaccettabile. E tanto meno saranno alla portata degli studenti fuori sede le rette nella residenza, sempre privata, Campus che dovrebbe essere realizzata in via Manin”.

Per Pierpaolo Olla, direttore dell’Ardis, il problema della Casa dello studente “non è mai stato nascosto sotto il tappeto. Dopo il terremoto dell’Aquila sono cambiati i parametri abitativi e non è fattibile che la Regione spenda dai 30 ai 40 milioni di euro per restaurare una struttura che resterebbe comunque vecchia. Meglio sarebbe demolirla e costruirla ex novo. Per quanto riguarda via Manin, il dialogo con la fondazione proprietaria degli spazi è stato solo aperto. In varie città la gestione di residenze universitarie da parte di privati è stata un successo”.

Bisogna tener conto anche della diminuzione degli studenti nei prossimi anni. “Rispetto agli Anni Sessanta i 19enni sono il 15% in meno. La necessità di posti letto nei prossimi anni potrebbe passare dai 250 attuali a 150. Il calo è fisiologico. Bisogna puntare su residenze più contenute”.

"Non c’è nessun problema abitativo per gli studenti a Udine", rassicura Leonardo Piccoli, vicepresidente nazionale di Fiaip (Federazione italiana agenti immobiliari professionali). “La domanda di posti letto e, quindi, di appartamenti in affitto è assolutamente equilibrata rispetto all’offerta. E non è neanche vero che le spese siano aumentate del 22% come è stato detto all’inaugurazione dell’anno accademico. L’aumento è fisiologico ed è variato dal 5 all’8% negli anni post pandemia. Sicuramente sono aumenti i costi delle spese condominiali e il caro bollette fa sentire il suo peso anche sugli studenti e sulle loro famiglie. Ma questi aumenti riguardano tutti”.

Il problema piuttosto è un altro. “Alcuni immobili – conclude Piccoli – che i proprietari destinavano alle affittanze non sono stati più disponibili perché in ristrutturazione. Molti hanno approfittato dei vari bonus casa per migliorare le loro proprietà. Restano comunque circa 2.500 alloggi in affitto a Udine. Più che sufficienti per coprire le richieste degli universitari che in media pagano per una camera dai 250 ai 300 euro al mese, spese comprese”.