A causa delle condizioni climatiche avverse, che non hanno consentito le operazioni di messa in sicurezza, resta chiusa la regionale 73 del Lumiei, dalla progressiva Km. 17+600 alla progressiva Km. 19+747 in Comune di Sauris.

In occasione della 14esima tappa del Giro d’Italia, la Cittadella-Zoncolan, in programma sabato 22 maggio, quindi, non sarà possibile raggiungere Sauris, Ampezzo e Forni di Sopra dall’ex provinciale 619 di Casera Razzo ma esclusivamente dalla statale 52 provenendo dal Veneto.

Resta confermata tutta la viabilità alternativa già comunicata alla statale 52 a Tolmezzo, per Villa Santina - Val Degano - Val Pesarina.