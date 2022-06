Resta chiuso fuori casa, per rientrare cade dal terrazzo

Incidente nel pomeriggio a Fontanafredda. Un 57enne, nel tentativo di rientrare nel suo appartamento attraverso il terrazzo dei vicini, dopo essere rimasto chiuso fuori casa, ha perso l’equilibrio da un’altezza di circa tre metri ed è precipitato nel cortile dei garage, procurandosi diverse ferite.

Subito soccorso da una vicina, che ha allertato il 112, l’uomo è stato preso in cura dal personale sanitario, arrivato con ambulanza ed elicottero. E’ in gravi condizioni, ma non in pericolo di vita. Sul posto anche i Carabinieri della stazione di Fontanafredda.