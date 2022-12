Resta coinvolto in un incidente, per fortuna senza feriti, avvenuto ieri sera a Ronchis, ma quando i Carabinieri del Radiomobile di Latisana lo sottopongono ad alcoltest per lui la situazione si mette decisamente male.

Un uomo di 50 anni della zona, infatti, guidava con un tasso alcolemico superiore ai 2 grammi per litro di sangue. Nei suoi confronti sono scattate la denuncia, il ritiro della patente e la confisca dell’auto che stava guidando.