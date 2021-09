Resta folgorato a Mariano, scatta la denuncia per furto di rame

Non era un incidente sul lavoro, ma un tentativo di furto di rame. E’ la conclusione delle indagini dei Carabinieri della Stazione di Mariano del Friuli, coordinati dal sostituto procuratore di Gorizia, Andrea Maltomini, in seguito al grave infortunio avvenuto il 24 agosto nell’ex Italsvenska.

Un uomo era rimasto folgorato all’interno di una cabina dell’alta tensione dello stabilimento, dismesso da diversi anni. I militari hanno accertato che, in realtà, non si trattava di un operaio del servizio elettrico, ma di un 73enne pugliese, gestore di un’attività commerciale poco distante, e di un 35enne goriziano, suo collaboratore.

Nel corso del sopralluogo per comprenderne la dinamica dell’infortunio, i militari hanno individuato alcuni attrezzi abbandonati sul pavimento, tra cui una grossa tronchese e due seghe per materiali ferrosi. Gli accertamenti hanno permesso di accertare che la tenaglia era stata utilizzata dal 73enne per tentare di tranciare un grosso cavo elettrico contenente fili di rame e che purtroppo si trovava sotto tensione. Per questo, i due sono stati denunciati per tentato furto aggravato in concorso.