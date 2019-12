Grave infortunio sul lavoro alla Cimolai di San Quirino. Per cause in corso di accertamento da parte degli ispettori del lavoro dell'Azienda Sanitaria, un operaio è rimasto incastrato con una gamba in un macchinario.

Subito soccorso dai colleghi e, quindi, dall'equipe sanitaria inviata sul posto dalla centrale Sores di Palmanova, ha riportato l'amputazione di un piede, resasi necessaria a causa di un tremendo trauma da schiacciamento. È stato trasportato in volo all'ospedale di Pordenone.