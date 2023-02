Resta in carcere il piromane arrestato ad Aviano

Resta in carcere il 50enne di Sarone arrestato mercoledì dai Carabinieri di Sacile mentre appiccava con un accendino il fuoco alle sterpaglie lungo la strada che da Aviano porta a Piancavallo.

L'uomo - accusato anche di aver provocato a partire da luglio 15 roghi a Caneva, Polcenigo e Cordignano - è comparso stamani davanti al gip di Pordenone, che ha convalidato l'arresto e disposto la custodia cautelare a Udine. Il 50enne si è avvalso della facoltà di non rispondere, per cui bisognerà attendere per capire le motivazioni del gesto dei giorni scorsi.

Gli uomini dell'Arma lo tenevano d'occhio da parecchio tempo. "Il nostro assistito - spiega il difensore, l'avvocato Emanuele Centazzo - si proclama estraneo ai 15 incendi. D'altra parte, il fatto che fosse quasi quotidianamente sotto il controllo dei Carabinieri - continua - fa sorgere dubbi sui roghi pregressi".

"Ci riserviamo - conclude Centazzo - di verificare ogni singolo episodio contestato e stiamo valutando il ricorso al Tribunale del Riesame".