Resta incastrato in un tubo, salvato un cane

Intervento dei Vigili del Fuoco del Distaccamento di Cervignano del Friuli, nel pomeriggio di ieri, in località Cortona, nel comune di Ruda, per il salvataggio di un cane.

L'amico a quattro zampe si era infilato all'interno di un tubo in un campo vicino a un vigneto, per poi rimanere incastrato e non riuscire più a uscire.

La proprietaria ha chiesto aiuto ai pompieri che sono intervenuti subito, riuscendo a liberare l'animale che poi è stato riaffidato alle sue cure, in buone condizioni di salute.