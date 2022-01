Resta un giallo la morte di Liliana Resinovich

Proprio nel giorno dell’autopsia, è arrivata una prima, importante, conferma: è di Liliana Resinovich il corpo senza vita trovato il 5 gennaio nel parco dell'ex Ospedale psichiatrico di San Giovanni, a Trieste. Ma l'esame non risolve il mistero sulle cause della morte della donna, scomparsa da casa dal 14 dicembre.

Il riconoscimento del cadavere è stato effettuato dal fratello della 63enne, Sergio. A quanto si apprende, l’uomo non ha visto direttamente il corpo senza vita, ma alcune sue foto. Immagini che sono state mostrate anche al marito, Sebastiano Visintin. Anche lui ha identificato la moglie.

"Ho riconosciuto Lilly, il suo orologio rosa che le avevo regalato, anche il suo giubbotto. Non escludo il suicidio. Nelle foto l'ho vista serena, riconoscibile dal suo ciuffo chiaro", ha detto ai giornalisti il 72enne.

La Procura, gli agenti della Squadra Mobile e della Polizia Scientifica continuano a lavorare per far luce sul giallo.

Nel pomeriggio, infatti, è stata eseguita l’autopsia. Liliana Resinovich "è morta per scompenso cardiaco acuto", che potrebbe essere stato provocato per soffocamento con i due sacchetti trovati sulla testa della donna. Ma "non sono stati rilevati traumi da mano altrui atti a giustificare il decesso", ha reso noto in un comunicato il procuratore Antonio De Nicolo.

Dunque "per conoscere con attendibilità l'effettiva causa del decesso, saranno necessari gli esiti degli esami tossicologici, che non saranno disponibili prima di trenta giorni, e altre investigazioni".

A eseguire l’esame l'anatomopatologo Fulvio Costantinides con il professor Carlo Moreschi, nominato consulente di parte dal fratello della donna.

Al momento, insomma, non si può escludere il suicidio e non ci sono modifiche al fascicolo processuale, che era stato aperto in Procura il 15 dicembre, dopo la denuncia di scomparsa.

Mercoledì, il magistrato titolare del procedimento, il sostituto procuratore Maddalena Chergia, emetterà il nulla osta per il funerale.