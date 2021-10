Restaurata la Ninfa di Palazzo Morpurgo

E' stata restaurata la Ninfa che impreziosisce i giardini di Palazzo Valvason-Morpurgo, a Udine. La statua in marmo di Carrara, mutilata della mano sinistra l'11 gennaio del 2017, oggi è tornata a brillare in tutta la sua bellezza, con l’arto superiore perfettamente ricostruito.



L’opera era stata riposizionata al centro della corte il 13 aprile scorso, al termine della ristrutturazione che aveva coinvolto l’ex Palazzo Upim e il giardino dello storico palazzo settecentesco del centro di Udine. Dopo circa quattro anni e mezzo dall’ultimo vandalismo, la splendida scultura, realizzata nel 1905 da Leonardo Liso, si presenta finalmente ai cittadini e ai turisti integra. Qui in alto le fotografie realizzate da Franca Pascoli.



Quel giorno, in una fredda notte a cavallo tra l'11 e il 12 gennaio del 2017, un mascalzone mozzò inavvertitamente la Ninfa provando a camminare sulla lastra di ghiaccio che si era formata all'interno della vasca che accoglie l'opera. Nel tentativo di non cadere e di non bagnarsi, il vandalo si aggrappò alla Ninfa danneggiando l'avambraccio, già sottoposto a due delicati interventi di restauro durante la Giunta Cecotti.



L'opera, oramai deturpata, fu poi spostata nel piazzale del Castello in attesa del suo restauro e della riqualificazione dell'ex Palazzo Upim, che da lì a poco sarebbe iniziato.