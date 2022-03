Restituito a Gorizia un ritratto di D'Annunzio autografo

Un ritratto fotografico autografato di Gabriele D’Annunzio è stato restituito al Direttore dell’Erpac, l’Ente regionale patrimonio culturale dal Comandante dei Carabinieri della Stazione di Gorizia Montesanto in collaborazione con il Nucleo Tutela Patrimonio Culturale di Udine.

Lo scatto era stato consegnato ai militari da un privato cittadino, residente in Provincia di Treviso, che sosteneva di averlo casualmente rinvenuto nei paraggi, abbandonato lungo un marciapiede. La singolarità del racconto ma, soprattutto, il possibile pregio storico-artistico del manufatto, hanno spinto i carabinieri a contattare i colleghi del Nucleo Tpc, che hanno sottoposto a una prima analisi la foto.

In alto si legge ‘19 maggio 1902’ e in basso la sua firma apparentemente autografa di D’Annunzio, preceduta dall’iscrizione ‘ricordo di’. Una volta estratto dalla cornice di recente fattura che la conteneva, si poteva apprezzare una serie di iscrizioni e timbri come quello ‘Studio Bertieri’, ‘International Exhibition Florence 1899’ e, soprattutto, quello relativo al Museo della Redenzione Gorizia.



Mano a mano che le verifiche procedevano la foto appariva sempre più come un prezioso documento storico, evidentemente legato alla città di Gorizia dove, proprio nel 1902, D’Annunzio era stato in visita accompagnato da Eleonora Duse. Il richiamo allo Studio Bertieri di Torino fa riferimento all’omonimo studio fotografico gestito da Paolo e poi dal figlio Oreste che venne premiato con medaglia d’oro all’Esibizione Internazionale di Firenze del 1899, organizzata dalla Società Fotografica Italiana in concomitanza con il Secondo Congresso Fotografico italiano e dove il ritratto venne verosimilmente esposto.

I successivi accertamenti svolti ai Musei provinciali di Gorizia, hanno permesso di riconoscere, senza ombra di dubbio, l’immagine come di proprietà dell’istituto che ha ereditato il patrimonio del Museo della Redenzione; risultava inventariata tra gli oggetti del Museo di Storia e Arte ed era originariamente esposta nella saletta del teatro di casa Formentini a Borgo Castello, da dove venne trafugata da ignoti nel dicembre del 1992.

Di tutto quanto riscontrato è stata, quindi, informata la Procura della Repubblica di Gorizia. La riconsegna della foto, che rientra nel novero dei beni culturali tutelati dal Codice dei Beni Culturali e del Paesaggio, permette all’Arma di restituire un importantissimo documento storico che testimonia la centralità del capoluogo isontino nell’ambito culturale dell’epoca e in vista di Go2025.