Revocati gli arresti a Massimo Blasoni

Alle 13 di oggi, Massimo Blasoni, fondatore e presidente del Gruppo Sereni Orizzonti, è libero. Sono stati, infatti, revocati gli arresti domiciliari.

Soddisfazione è stata espressa dall'avvocato udinese Luca Ponti che lo ha seguito in questa delicata vertenza, che lo vede coinvolto in un'inchiesta per presunta frode al Sistema sanitario nazionale.

Blasoni era stato incarcerato il 24 ottobre nell’ambito delle indagini della Guardia di Finanza, coordinate dalla Procura di Udine; nell’operazione erano state disposte altre tre custodie cautelari in carcere, quattro arresti domiciliari e un obbligo di dimora. Il 10 dicembre, il presidente era stato l’ultimo degli indagati a lasciare il carcere di via Spalato, dopo 47 giorni.