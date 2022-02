Revocati i domiciliari al funzionario della Questura di Udine

E’ libero – e forse vittima di uno scambio di persona – Giovanni Belmonte, il funzionario della Questura di Udine da due settimane agli arresti domiciliari con l’accusa di aver contrattato una prestazione sessuale con una minorenne nel 2018 a Bologna.

A seguito del mutato quadro probatorio emerso in relazione alle dichiarazioni rese in sede d'interrogatorio di garanzia, il personale della Squadra Mobile ha provveduto a notificare l’ordinanza di revoca degli arresti domiciliari e contestuale remissione in libertà, emessa in data odierna dal Gip competente su richiesta del Pubblico Ministero.

Accolto l’istanza del difensore, Stefano Comand, specificando che “è venuta meno la gravità degli indizi raccolti”.

L’accusa contestava a Belmonte un episodio risalente al 2018, quando il dirigente della Polizia di Stato avrebbe contattato una minorenne e fissato un incontro per una prestazione sessuale a pagamento.

Proprio da qui sarebbe cominciata l’indagine della Procura di Bologna, che ha portato all’arresto e alla sospensione disposta dal Dipartimento della Pubblica Sicurezza. Alla base della decisione ci sarebbe l’ipotesi di uno scambio di persona, che potrebbe far decadere l’intero procedimento. Mercoledì è fissata la prima udienza, che a questo punto potrebbe sancire l’annullamento del provvedimento nei confronti del dirigente udinese.