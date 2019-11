Riaperta ufficialmente via Aquileia

Tecnici al lavoro sotto la pioggia, questa mattina a Udine, per la riapertura al traffico di via Aquileia. La strada, rimasta chiusa diversi mesi per i lavori di ripavimentazione, da oggi potrà nuovamente essere percorsa da auto, bici e bus. L’annuncio era stato dato ieri dal vicesindaco Loris Michelini. Chiuso il cantiere, questa mattina è stata completata la rimozione di transenne e altro materiale utilizzato per i lavori.

Nei prossimi giorni sarà organizzata una simbolica cerimonia d'inaugurazione.

VIABILITA’: COSA CAMBIA. In via Aquileia è stato istituito il senso unico di marcia da nord verso sud. Lungo il lato est, nel tratto compreso tra via Gorghi/Piave e piazzetta del Pozzo, è prevista l’istituzione di una pista ciclabile bidirezionale.

In vicolo d’Arcano e vicolo Stabernao, all’intersezione con via Aquileia, scatteranno l'obbligo di fermarsi e dare precedenza e di svolta a sinistra; allo stesso modo, in via Zoletti e piazzetta del Pozzo è prevista l’istituzione del dare precedenza e della direzione obbligatoria a sinistra; in via Giusti saranno istituiti il dare precedenza e la direzione obbligatoria a destra.