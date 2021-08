Disagi al traffico in centro città, a Trieste, a causa prima di un mezzo pesante bloccato in via Milano, laterale di Corso Cavour e che porta in via Carducci, e poi di un camper in via Bonomea. Via Milano è stata riaperta dopo oltre un'ora di blocco del traffico e stessa sorte è toccata anche per via Bonomea, tronata percorribile nel tardo pomeriggio.