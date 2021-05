Riapre nonostante i divieti, nuova chiusura per il centro massaggi

Nell’ultima settimana, il Comando della Polizia locale di Monfalcone ha effettuato alcuni controlli negli immobili che già a gennaio 2020 risultavano essere stati chiusi con provvedimenti amministrativi in collaborazione tra Municipale e Carabinieri.

In particolare, a inizio dello scorso anno una verifica nel centro massaggi di via Verdi, con l’ausilio anche del personale dell’Azienda Sanitaria, aveva rilevato gravi carenze strutturali e igieniche. Il controllo si era concluso con un’ordinanza del Sindaco che imponeva, per motivi sanitari, il divieto di proseguo dell’attività fino a che tali mancanze non fossero state sanate.

Il centro, nel frattempo, aveva riaperto l’attività, con una nuova gestione, ma analoga proprietà cinese. Non erano, però, state risolte le criticità e, dalla recente verifica, sono emerse anche violazioni urbanistiche. Gli immobili, quindi, sono stati sequestrati dalla Polizia locale. Sono state rilevate anche carenze nel rispetto delle norme anti-Covid, che hanno comportato una sanzione da 400 euro e la chiusura del centro per cinque giorni.