Riapre parzialmente il valico del Passo del Predil

Novità per quanto riguarda i transiti ai valichi. A Tarvisio, è stato riaperto parzialmente quello di Passo del Predil che porta in Slovenia, chiuso completamente a inizio marzo dalle autorità slovene, per il contenimento del Coronavirus. Si tratta comunque di un'apertura limitata.

Si potrà transitare al confine, lungo la statale 54, dalle 6 alle 9 e dalle 15 alle 18, solo per urgenze di tipo economico e per attività agricole; il passaggio è riservato ai cittadini sloveni che risiedono nel comune di Bovec e ai cittadini italiani sempre residenti a Bovec (Plezzo in italiano).

Il transito è consentito anche, in entrambe le direzioni, per i veicoli commerciali, diretti e in arrivo da Plezzo. Il valico era stato bloccato con barriere di tipo New Jersey l'11 marzo.