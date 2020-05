Riaprono gli uffici dell'Uti della Carnia

A due mesi dalla chiusura totale imposta dai Decreti del Presidente del Consiglio dei Ministri in materia di contenimento e gestione dell’emergenza Coronavirus, da lunedì 18 maggio sarà di nuovo possibile accedere in modo regolamentato agli uffici dell’Uti della Carnia a Tolmezzo. L’accesso sarà consentito ai visitatori esterni e a coloro che per ragioni di lavoro o personali ne avranno la necessità, ma sarà ridotto al minimo indispensabile e solo per le attività strettamente necessarie: sportello catastale, ufficio gestione rifiuti, ufficio Suap, ufficio tributi, Agenzia delle Entrate - Riscossione.

L’accesso agli uffici viene disciplinato attraverso un protocollo aziendale anti-contagio, adottato dall’Ente al fine di attivare le misure di contenimento necessario per la prosecuzione delle attività. Pertanto, per gli utenti degli uffici Suap, tributi ed Agenzia delle Entrate - Riscossione l’accesso è previsto solamente previo appuntamento, mentre per lo sportello catastale e l’ufficio gestione rifiuti vengono mantenuti i tradizionali orari di apertura al pubblico, con accesso limitato ad un numero massimo di due persone.

Per prenotazioni e informazioni, il numero di telefono dell’Uti è 0433 487711, al quale far seguire l’interno dell’ufficio che si ha necessità di contattare.

Gli utenti in attesa dovranno sostare, osservando le opportune misure di distanziamento sociale, nello spazio condominiale al secondo piano antistante l’ingresso agli uffici. All’interno della sede sono stati individuati appropriati percorsi, indicati adeguatamente, al fine di regolare il flusso dei visitatori; per garantire la necessaria distanza interpersonale, il passaggio sarà consentito ad una persona per volta in alcuni punti di limitata larghezza, debitamente segnalati.

Per tutti gli utenti che accedono agli uffici o che sono in attesa negli spazi antistanti l’ingresso sarà comunque necessario l’uso delle mascherine conformi alle disposizioni delle autorità scientifiche/sanitarie.

Sempre ad uso degli esterni (fornitori, trasportatori, utenti, ecc.) è stato inoltre individuato e predisposto un servizio igienico dedicato, ubicato nell’atrio adiacente allo sportello catastale.