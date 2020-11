Ricercato fermato dalla Polizia di Gorizia

Un ricercato latitante è stato arrestato dalla Polizia di Gorizia il 5 novembre scorso, all’altezza della rotonda di Sant’Andrea. Il personale della Squadra Volante ha fermato il 36enne, cittadino romeno, sorpreso in autostrada nonostante fosse gravato da un provvedimento di carcerazione. L'uomo, infatti, deve scontare una pena di un anno e quattro mesi di reclusione per il quale era ricercato.

Il 63enne è stato portato in carcere a Gorizia e messo a disposizione dell’Autorità Giudiziaria.