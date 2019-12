Ricercato per truffe aggravate, lo trovano in Bulgaria

I Carabinieri, sotto la direzione della Procura della Repubblica di Pordenone, hanno localizzato in Bulgaria un 40enne di origini laziali che deve scontare quattro anni e due mesi di carcere per truffe aggravate, ricettazione e distruzione di scritture contabili, commessi tra Friuli Occidentale, Padova e Lucca tra il 2007 e il 2012.

L'uomo è stato catturato ai confini con la Romania dalla Polizia locale, grazie al contributo determinante del Nucleo Investigativo dei militari di Pordenone che, nel corso delle indagini eseguite negli ultimi mesi, aveva accertato il suo domicilio in Romania, con frequenti passaggi in Bulgaria. Dopo la cattura è stato estradato in Italia e arrestato dalla Polizia di Frontiera aerea di Fiumicino al suo arrivo, ieri, in Italia.