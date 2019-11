Ricerche in corso per un anziano disperso

Esce da casa e scompare. I parenti preoccupati chiamano aiuto e si attiva la macchina dei soccorsi. La persona che non dà più notizie di sè da ieri mattina è un uomo di 83 anni di Cividale del Friuli. Si tratta dell'avvocato in pensione Giovanni Fantino, molto noto e amato nella Città Ducale.

Vive da solo, con il supporto di una badante. È stato visto per l'ultima volta ieri mattina alle 8.30 in via Gemona. Il figlio è riuscito a mettersi in contatto con lui per l'ultima volta alle 13.30. Poi più nulla.

L'avvocato non ha problemi di salute particolari, ma soffre a volte di momenti di disorientamento. È già accaduto in passato. Potrebbe, quindi, trovarsi in stato confusionale. Si muove solo a piedi. Potrebbe utilizzare mezzi pubblici. Nella notte è stato attivato un centro di ricerca con l'Ucl, unità di comando locale, nella sede del Distaccamento dei Vigili del Fuoco di Cividale. Questa mattina presto sono arrivate anche due unità cinofile dai Comandi dei pompieri di Pordenone e di Gorizia a supporto delle ricerche. Sarà messo in campo anche l'elicottero per dei sorvoli dall'alto.

Chiunque abbia notizie deve chiamare il numero 112. Sul posto ci sono i Carabinieri della Compagnia di Cividale, cui è stata formalizzata la denuncia di scomparsa da parte dei parenti dell'anziano. È stato attivato il Piano Provinciale per la ricerca delle persone scomparse coordinato dalla Prefettura di Udine. In campo anche i volontari della Protezione Civile.

Sono state battute le aree adiacenti il Natisone e le ricerche sono state sospese temporaneamente nella serata per riprendere poi immediatamente questa mattina.