Ricerche in corso per un diciannovenne scomparso da casa a Trieste

Si chiama Massimiliano il ragazzo di 19 anni scomparso da Trieste. Il giovane non dà notizie di sé da giovedì 2 settembre quando, al telefono, ha spiegato alla madre che la sera sarebbe uscito come era solito fare durante tutta l'estate.



Comprensibile la preoccupazione dei genitori, dopo giorni di agitazioni e ricerche, hanno attivato le forze dell'ordine facendo regolare denuncia alla Polizia di Stato. Max, questo il diminutivo con cui viene solitamente chiamato il figlio, è stato visto fisicamente l'ultima volta, in casa, solamente martedì 31 agosto. “Si tratta di un ragazzo socievole, senza particolari problemi”, ci ha spiegato il padre Gabriele. E' alto 1 metro e 80 centimetri, indossa un orecchino sull'orecchio sinistro, ha una corporatura magra, capelli castani e occhi blu.

Chiunque lo incrociasse o avesse informazioni è pregato di contattare la Polizia attraverso il Numero Unico per le Emergenze 112.

“Max, fatti vivo”. Questo il messaggio del padre rivolto tramite Telefriuli, al giovane.