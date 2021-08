Ricerche in corso per un parapendista disperso nella zona di Tramonti

Da ieri sera sono in corso le ricerche per individuare un parapendista toscano di 57 anni disperso dalle 14.30. L'uomo partecipava ad una competizione ed era partito dalla Slovenia in mattinata.



Sono stati i familiari a dare l'allarme, allertati da un amico che volava con lui e che lo ha visto in volo per ultimo. I familiari erano in contatto con lui attraverso un sistema di tracciamento il cui ultimo rilevamento è avvenuto verso le 18 proprio nella zona di Tramonti.



Il suo cellulare non è raggiungibile. La Sores ha allertato il soccorso alpino intorno alle 21.30 quando i familiari hanno chiesto aiuto dopo aver tentato invano di rintracciarlo nelle ore successive.



In queste ore si è cercato di pensare alla miglior strategia di ricerca e dopo aver passato in rassegna anche l'eventualità di una ricerca aerea con l'elicottero militare che ha i visori notturni, accantonata questa eventualità, dalle scarse possibilità di successo, si è deciso di utilizzare l'elicottero della Protezione Civile a partire dalle prime luci del mattino. L'elicottero, alle 6, è decollato con alcuni tecnici della stazione del Soccorso Alpino di Maniago per iniziare le perlustrazioni dall'alto e via terra.