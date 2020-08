Richiedente asilo sventa un furto al supermercato

In un supermercato di Rabuiese, un pregiudicato sloveno 27enne ha sottratto superalcolici per un valore di 450 euro, tentando la fuga, ma è stato bloccato da un cittadino nigeriano richiedente asilo, che si trovava vicino al punto vendita. Il nigeriano ha visto l’uomo precipitarsi fuori dal negozio, inseguito da una commessa e, capito cosa stesse succedendo, con prontezza l’ha raggiunto e immobilizzato in attesa dei Carabinieri.

Lo sloveno ha tentato a più riprese di divincolarsi e ne è nata una colluttazione, sedata solo dall’arrivo dei militari di Borgo San Sergio che hanno preso in consegna il ladro e lo hanno dichiarato in arresto per rapina. Il coraggioso nigeriano, a seguito delle percosse ricevute, ha subito lesioni guaribili in 15 giorni.

Episodio analogo, sempre a Trieste, dove un 38enne rumeno ha sottratto merce in un supermercato nei pressi della stazione, ma è stato fermato all’uscita dall’addetto alla vigilanza. Dagli accertamenti dei Carabinieri della Sezione Operativa della Compagnia di via Hermet è emerso nei suoi confronti anche un divieto di ritorno nel comune di Trieste. È stato, quindi, denunciato per il furto e l’inosservanza de divieto.