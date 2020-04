Ricordo di padre Ernesto Tomè

Ha portato il nome del Friuli in Africa, dedicando la prima chiesa al mondo al beato Marco d’Aviano: padre Ernesto Tomè, il missionario di Maniago morto venerdì scorso a Parma, è stato ricordato con commozione dal comitato per la canonizzazione del frate seicentesco.

“Se ne è andato un grande amico che ha firmato decine di opere meritorie a favore dei poveri – ha detto al proposito don Luigi Stefanuto, presidente del gruppo di laici e ecclesiastici che dal 2003 lavora per la santificazione di padre Marco -. Sua l’idea di nominarlo copatrono della comunità di Kamenge, in Burundi, dove ha esercitato il ministero per vari decenni. Il comitato gli ha donato una reliquia con cui il sacerdote saveriano era solito benedire i propri parrocchiani. Ernesto ha sempre sostenuto che il miracolo che serve alla santificazione di Marco d’Aviano avverrà in Africa. Era un grande stimatore del postulatore della causa, il compianto padre Venanzio Renier, che citava spesso nelle sue omelie come un esempio di vita”. Il rimpianto di don Luigi e degli altri componenti del direttivo è di non aver potuto salutare padre Tomè durante gli ultimi giorni di malattia o partecipando alle esequie.

“Superata l’emergenza del coronavirus ci riuniremo per trovare un modo adeguato con cui onorare il missionario maniaghese”, ha concluso il presidente del gruppo.