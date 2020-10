Ricostruzione in 3D del delitto di Manzano

Ha preso avvio, in Corte d'Assise d'Appello di Trieste, il processo a carico di Paolo Calligaris, l’imprenditore friulano condannato in primo grado, con rito abbreviato, a 16 anni di reclusione, per l'omicidio della compagna, Tatiana Tulissi, nella villa di famiglia, a Manzano, nel 2008.

E' stata accolta la richiesta della Procura generale di alcune integrazioni. È stato deciso di rinnovare l’istruttoria. Accolta la richiesta dell’avvocato di Calligaris, Rino Battocletti, di acquisire un video dove si sentono alcuni colpi emessi dal veicolo del figlio di Paolo, all’epoca minorenne. Colpi che, secondo il giudice di primo grado, erano da riferirsi a esplosioni di arma da fuoco (quelle che avrebbero ucciso a sangue freddo Tatiana) ma che la difesa dell’imprenditore friulano aveva riferito al fragore emesso da una marmitta di un veicolo, appunto, in uso al figlio (fatto peraltro confermato all’epoca anche da un teste sentito in udienza).

Su questo video sarà eseguita una consulenza audiometrica. Durante la prima udienza, che ha preso avvio alle 9 e ha compreso oltre due ore di camera di consiglio, la Procura generale ha chiesto e ottenuto l’ammissione di una sommaria informazione resa da un teste. Non si tratta, tecnicamente, di un nuovo testimone, ma di nuove dichiarazioni utili al processo appena avviato.

Sono state accolte anche altre istanze, avanzate dalla difesa di Calligaris e dalla Procura generale, su audio e video relativi ai percorsi fatti in quella tragica giornata, oltre a una ricostruzione 3D dell’agonia della vittima.

Durante la prossima udienza è previsto l’esame del consulente di parte di Calligaris. Presente, oggi, naturalmente, anche il legale di parte civile, l’avvocato Laura Guerrini Luzzatto, che ha preso atto dell’esordio del processo, un procedimento che prevede diverse udienze. Calligaris resta libro: nei suoi confronti non è stata applicata alcuna misura cautelare. L’uomo si è sempre chiarato innocente.